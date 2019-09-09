مطالبين بتسليم جثمان السايح.. الأسرى بكافة سجون الاحتلال يعيدون وجبات الطعام





ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: بأن الهيئة ستقوم اليوم برفع دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية؛ للمطالبة بتسليم جثمانه.



بدوره، قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إن ادارة السجون أعلنت الاستنفار وإغلاق كافة الأقسام، وفرضت منعا على خروج الأسرى للفورة، كما أحضرت تعزيزات من قوات القمع تحسبا من ردة فعل الأسرى الذين بدأوا منذ أمس بخطوات احتجاجية ردا على استشهاده، تمثلت بالطرق على أبواب الغرف والتكبير، وإرجاع وجبات الطعام، وإعلان الحداد في السجون لمدة ثلاثة أيام.





واستشهد السايح يوم أمس في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه.



رام الله - دنيا الوطنأعاد الأسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وجبات الطعام المقدمة، للضغط على إدارة السجون لتسليم جثمان الأسير بسام السايح (46 عاما) من مدينة نابلس.