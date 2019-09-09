زوجة الشهيد الأسير بسام السايح توجه رسالةً للفصائل الفلسطينية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، أمس الأحد، عن استشهاد الاسير المريض بسام السايح في سجون الاحتلال الاسرائيلي، متأثرا بأمراضه التي كان يعاني منها داخل السجن.



"دنيا الوطن" تواصلت مع زوجة الشهيد بسام السايح، والتي أكدت انه كان يعاني من مرضي سرطان، الاول في العظام، والثاني في الدم، بالاضافة الى قصور في القلب، وتضخم في الكبد، وهشاشة في العظم.



وأوضحت الزوجة، أن الاحتلال لم يتهم بسام بأنه أحد منفذي عملية (إيتمار)، وإنما المساهمة في التخطيط لهذه العملية، لافتة إلى انه قدم التضحيات، وأن الله تعالى أكرمه بالشهادة.



ووجهت زوجة الشهيد بسام السايح رسالة الى الفصائل الفلسطيني والقيادة السياسية، حيث قالت: "يجب الاهتمام بقضية الاسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى، وان تتظافر الجهود لانقاذ ما تبقى منهم".