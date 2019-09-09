الكنيست الإسرائيلي يُصوت اليوم على مشروع قانون "الكاميرات"



وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية، أورلي عادس من تمرير قانون الكاميرات، معتبرة أنه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع، وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها في يوم الانتخابات.



وقالت عادس في تصريحات إذاعية اليوم: إن إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييراً دراماتيكياً في عمل لجنة الانتخابات، وإنه قد يعرقل سير الانتخابات في الميدان.



وأضافت مديرة لجنة الانتخابات: أنه تم تجنيد حوالي 3000 مراقب للإشراف على نزاهة الانتخابات، وسيتم تجهيزهم بحوالي 2000 كاميرا، مشيرة إلى أن اللجنة تفكر في استيراد 1000 كاميرا أخرى من الصين لهذا الغرض .



وأضافت: أن اللجنة ستناقش مشروع القانون بعد غد الثلاثاء ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.