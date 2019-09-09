الكنيست الإسرائيلي يُصوت اليوم على مشروع قانون "الكاميرات"
رام الله - دنيا الوطن
تصوت (كنيست) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، على مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء بالإجماع.
وسيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب في حزب (الليكود)، ميكي زوهار لاستكمال إجراءات التشريع، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
تصوت (كنيست) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى اليوم الاثنين، على مشروع قانون نصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء بالإجماع.
وسيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب في حزب (الليكود)، ميكي زوهار لاستكمال إجراءات التشريع، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وأضافت: أن اللجنة ستناقش مشروع القانون بعد غد الثلاثاء ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.
وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية، أورلي عادس من تمرير قانون الكاميرات، معتبرة أنه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع، وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها في يوم الانتخابات.
وقالت عادس في تصريحات إذاعية اليوم: إن إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييراً دراماتيكياً في عمل لجنة الانتخابات، وإنه قد يعرقل سير الانتخابات في الميدان.
وأضافت مديرة لجنة الانتخابات: أنه تم تجنيد حوالي 3000 مراقب للإشراف على نزاهة الانتخابات، وسيتم تجهيزهم بحوالي 2000 كاميرا، مشيرة إلى أن اللجنة تفكر في استيراد 1000 كاميرا أخرى من الصين لهذا الغرض .
وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية، أورلي عادس من تمرير قانون الكاميرات، معتبرة أنه سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة في مراكز الاقتراع، وقد يؤدي إلى إغلاق بعضها في يوم الانتخابات.
وقالت عادس في تصريحات إذاعية اليوم: إن إدخال الكاميرات إلى مراكز الاقتراع يشكل تغييراً دراماتيكياً في عمل لجنة الانتخابات، وإنه قد يعرقل سير الانتخابات في الميدان.
وأضافت مديرة لجنة الانتخابات: أنه تم تجنيد حوالي 3000 مراقب للإشراف على نزاهة الانتخابات، وسيتم تجهيزهم بحوالي 2000 كاميرا، مشيرة إلى أن اللجنة تفكر في استيراد 1000 كاميرا أخرى من الصين لهذا الغرض .
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