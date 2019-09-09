"التربية" تعلن نتائج امتحانات الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2019 في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن عدد المتقدمين لامتحان محو الأمية بلغ 609 نجح منهم 507 بنسبة نجاح عامة 83.3%، أما امتحان التعليم الموازي؛ فقد بلغ عدد المتقدمين له 335 نجح منهم 305 بنسبة نجاح عامة 91%..



وأوضحت "التربية" أنه بإمكان الدارسين مراجعة مديريات التربية للحصول على نتائجهم.