جرافات إسرائيلية تتوغل في عدة مناطق من أراضي المواطنين شرق قطاع

جرافات إسرائيلية على الحدود مع غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت جرافات إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، في عدة مناطق من أراضي المواطنين شرق قطاع غزة.



وقالت مصادر محلية: إن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت انطلاقًا من بوابة موقع "أبو صفية" شرقي بلدة جباليا شمال القطاع، وتوجهت للمناطق الشرقية لمدينة غزة.



كما توغلت عدد من جرافات الاحتلال خارج الخط الفاصل شرق المحافظة الوسطى.