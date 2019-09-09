إصابة ثمانية مواطنين بالاختناق وآخر بالرصاص المطاطي بمواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثمانية مواطنين بالاختناق، وآخر بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت بين الشباب وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، فجر اليوم، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مداخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، قبل أن تنتشر في الأراضي الزراعية المحيطة.