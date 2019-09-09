ديختر: على إسرائيل خوض حرب واسعة النطاق بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال آفي ديختر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن في الكنيست الإسرائيلي: "يتعين على إسرائيل القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، حتى تغادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي القطاع الى الابد"، بحسب ما جاء على موقع (i24NEWS).



وعرض النائب عن حزب الليكود ورئيس جهاد (الشاباك) الأسبق، رؤيته الخاصة لاستراتيجية أمنية وطنية مناسبة لإسرائيل.



ووفقا لديختر فانه يتعين على إسرائيل الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة تمتد لسنتين أو ثلاث سنوات.



وهذه الحرب ستكون وفقا لديختر اول حرب لإسرائيل في غزة، وستكون كذلك الأخيرة، حيث ستشهد التدمير الكامل للبنية التحتية العسكرية لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.



رئيس لجنة الخارجية والامن لم يحدد توقيت هذه الحرب، وأشار الى انه يمكن تنفيذها في حال توفرت القدرة الكافية لإسرائيل لشن مثل هذه الحرب طويلة المدى.



وخاضت إسرائيل وحماس ثلاثة معارك عسكرية منذ سيطرة حماس على السلطة في القطاع عام 2007 وفي اعقابها فرضت إسرائيل حصارا عليه.