إصابة طفل برصاص الاحتلال واعتقال ثلاثة آخرين في بيت ريما

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، صباح اليوم الاثنين، فيما اعتقل ثلاثة أطفال خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن جيش الاحتلال اقتحم بيت ريما، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رقبته، إضافة إلى اعتقال ثلاثة أطفال آخرين كلهم من طلبة المدارس.



وأشار إلى أن الاحتلال اعتلى أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهم أخرى.