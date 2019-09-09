أول تعليق من اشتية على استشهاد الأسير بسام السايح

الأسير بسام السايح الذي استشهد في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء محمد إشتية، أن استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جريمة قتل متعمد نتيجة الإهمال الطبي.



وكتب رئيس الوزراء على صفحته على موقع (فيسبوك)، "المجد والرحمة للشهيد بسام السايح، الذي وافته المنية بعد صراعين: مع المرض والاحتلال، فيما نعده جريمة قتل متعمد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واُستشهد السايح (47 عاما) من محافظة نابلس، أمس الأحد، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد إهمال طبي من قبل سلطات الاحتلال.