العالول يعلّق على استشهاد الأسير السايح واستقالة غرينبلات

نائب رئيس حركة فتح محمود العالول

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تحدّث نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول اليوم الاثنين، عن استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال، واستقالة مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وتعيين بديل له.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن استشهاد السايح جريمة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في كل يوم وموقع، هذه الجرائم الممتدة في كل الوطن ضد كل شيء الأرض والمقدسات والبشر، وضد الأسرى بالتحديد.



وأضاف العالول: الأسرى ترتكب ضدهم جرائم متعددة، مجرد احتجازهم جريمة، يضاف لذلك القضايات التي لها علاقة بالإهمال الطبي ويتعارض مع كل الأعراف الدولية، خاصة وأنهم أسرى حرب يتم إهمالهم طبيا بشكل غير ميسوق، وهذا أدّى إلى استشهاد عدد كبير منهم.



وتابع: لا شك أن مسألة بسام السايح صدمتنا جميعاً، هؤلاء الأسرى لهم قيمة كبيرة وهم ضحّوا من أجل حرية الوطن وحرية الشعب الفلسطيني.



وشدّد نائب رئيس حركة فتح، على أنه في مواجهة ذلك، مجموعة إجراءات لها علاقة داخل السجون، يقوم بها الأسرى الفلسطينيون وإضرابات في مواجهة هذه الجريمة الكبيرة وحراك لدى الشارع الفلسطيني، إضافة إلى حراك سياسي، حيث أبلغت منذ بداية الحدث وزارة الخارجية الفلسطينية، وكل الجهات، من أجل المتابعة في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والدول ذات التأثير



وفيما يتعلق باستقالة غرينبلات، قال العالول: إنه لا يوجد تغيير بمعنى أن خط التطرف والانحياز والمشاركة مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيمني، هو المسألة المستمرة.



وتابع: رأينا الرئيس ترامب وهو يكتب على (تويتر) يتحدث عن غرينبلات ويشكره على مدى إخلاصه لإسرائيل وللاحتلال، وجاء بدلاً منه شخص من نفس المجموعة والمدرسة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الشعوب.



وأكد نائب رئيس حركة فتح، على أنه لن يكون هناك تغيير باتجاه مزيد من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، والمشاركة الأمريكية للاحتلال، لمواصلة احتلاله.