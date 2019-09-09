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واشنطن تأمل في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية قريبا

واشنطن تأمل في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية قريبا
رام الله - دنيا الوطن
أوضح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة، تأمل في العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وتعثرت المفاوضات الرامية إلى تفكيك برنامج بيونغيانغ النووي وبرنامجها الصاروخي منذ انهيار اجتماع قمة ثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في شباط/فبراير، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

والتقى ترامب وكيم مجددا في يونيو حزيران عند الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واتفقا على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل لكن المحادثات لم تعقد.

وقال بومبيو في مقابلة أجرتها معه محطة (إيه.بي.سي) "نعرف أن الرئيس كيم‭‭ ‬‬يواصل التعهد بنزع السلاح النووي، نأمل أن نعود إلى مائدة التفاوض معهم في الأيام أو ربما الأسابيع المقبلة هذه أفضل نتيجة".

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب على صواريخ قصيرة المدى في الأسابيع الماضية احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ‭‭‬ مما عقد استئناف المحادثات.

وقال بومبيو إنه على الرغم من التجارب التي أجريت على صواريخ قصيرة المدى والتي وصفها بأنها مخيبة للآمال فإن كيم لم يخرق التعهدات التي قدمها لترامب وسيظل هدف الولايات المتحدة هو نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بطريقة يتم التحقق منها.

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم يعد الرئيس كيم إلى مائدة التفاوض أو إذا أجرى تجارب صاروخية بما يتعارض مع الاتفاقات التي توصلا إليها عندما التقيا سويا خلال المرات الثلاث".

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