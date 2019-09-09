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مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب

مصرع أكثر من 11 شخصاً بانقلاب حافلة جراء سيول بالمغرب
رام الله - دنيا الوطن
لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة أمس الأحد، جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وقالت السلطات في بيان: "إنّ حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وقال البيان: "إن عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح الأحد، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين".

ولاحقاً أعلنت السلطات العثور على جثث خمسة من الركاب المفقودين لترتفع الحصيلة بذلك إلى 11 قتيلاً.

والأسبوع الماضي، ضربت فيضانات جنوب البلاد ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص إثر سيول غمرت ملعباً أثناء مباراة لكرة القدم.

وفي تموز/يوليو الفائت، قتل 15 شخصا إثر انهيار في التربة تسبّبت به فيضانات في طريق جنوب مراكش.

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