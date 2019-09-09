حماس: ملف الأسرى وتحريرهم سيظل أولوية لدى المجاهدين

عضو المكتب السياسي لحماس موسى دودين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدر عضو المكتب السياسي لحماس موسى دودين ومسؤول ملف الأسرى فيها؛ تعقيبا على استشهاد الأسير القسامي بسام السايح ابن مدينة نابلس في سجون الاحتلال، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وكان كالتالي:



بكل آيات العزة والشموخ نزف الشهيد القسامي المجاهد " بسام السايح" الذي ارتقى إلى العلى في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الاهمال الطب، وتعمد إدارة مصلحة السجون عدم توفير العلاج اللازم لحالته والتي كانت تستدعي عناية خاصة بعد إصابته بمرض السرطان.



إننا اليوم إذ نودع الشهيد القسامي السايح ، نستذكر جهاده ضد الاحتلال فهو أعضاء خلية ايتمار القسامية التي قادت الرد على جريمة المستوطنين في إحراق عائلة دوابشة، كما أن له تاريخ طويل في مقارعة الاحتلال وتعرض للاعتقال في سجون السلطة لعدة مرات والتعذيب الشديد.



نتقدم بخالص التعزية والمواساة من عائلته، وخاصة شقيقه الأسير المجاهد "أمجد السايح" والذي لازال يقضي حكما بالسجن مدته 20 عاما في سجون الاحتلال.



نؤكد على أن ملف الأسرى وتحريرهم سيظل أولوية لدى المجاهدين، وإن الطريق الذي توجته المقاومة بصفقة وفاء الأحرار، سيتكرر بإذن الله بصبر المقاومة وثباتها على مقارعة الاحتلال لانجاز صفقة مشرفة ينال أسرانا معها حريتهم.