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شؤون فلسطينية

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الأمني المصري بغزة

حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الأمني المصري بغزة
الوفد المصري خلال لقاء مع حركة حماس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاصيل اجتماعها مع الوفد الأمني المصري بغزة، والذي وصل القطاع ظهر أمس الأحد.

ووفق الموقع الرسمي للحركة، فقد استقبلت قيادة حماس، ممثلة برئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وعدد من قيادات الحركة، في مكتب حماس بغزة وفد المخابرات المصرية، وعلى رأسه مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق.

‎وبحث الطرفان أهمية واستراتيجية تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة لكل من مصر وشعبنا وبالخصوص في قطاع غزة، ومراكمة البناء على ما تم في المرحلة الماضية، وقد أكدت الحركة موقفها الثابت من بناء علاقات استراتيجية مع مصر وعلى أهمية ومحورية الدور المصري في المنطقة بكاملها. 

وناقش الطرفان سبل تخفيف معاناة شعبنا وكسر الحصار عن قطاع غزة، حيث أكدت قيادة الحركة أهمية الجهد الذي تبذله مصر في هذا الجانب، مشددة على ضرورة  تكثيف الجهود على هذا الصعيد .

كما بحث الجانبان ملف استعادة الوحدة الوطنية، وأبدت الحركة استعدادها التام للمضي قدماً في إتمامها وبناء النظام السياسي على أساس الشراكة وتمثيل جميع أبناء شعبنا، وطي صفحة الانقسام لمواجهة التحديات التي تتعرض لها قضيتنا.

وتطرق الجانبان آليات العمل في معبر رفح، وقد أكدت الحركة على ضرورة وأهمية تخفيف معاناة المسافرين أثناء المغادرة والعودة، وكذلك إنهاء ملف الممنوعين من السفر. 

‎يشار إلى أن الوفد المصري قام بزيارة تفقدية للحدود المشتركة بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية.

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