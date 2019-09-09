طائرات التحالف تدك مواقع الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية

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رام الله - دنيا الوطن

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لجماعات الحوثي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.



واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات الجماعة الحوثية في منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الغارات أسفرت عن تكبيد الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد.