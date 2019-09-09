طالت 14 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقالات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 14 فلسطينياً من قبل قوات الجيش و(شاباك) من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مداخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة وطريق عزبة الطبيب- عزون (المدخل الغربي)، قبل أن تنتشر في الأراضي الزراعية المحيطة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).