شؤون فلسطينية

طقس الاثنين: أجواء صيفية عادية وارتفاع على درجات الحرارة

طقس الاثنين: أجواء صيفية عادية وارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/09/10: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/09/11: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/09/12: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 29-18 29-18 بيت لحم 28-18 29-18 29-18
رام الله والبيرة 26-17 27-17 27-17 طولكرم 31-22 32-22 32-22
نابلس 30-19 31-19 31-19 قلقيلية 31-22 32-22 32-22
جنين 33-21 34-21 34-21 سلفيت 28-18 29-18 29-18
طوباس 33-21 34-21 34-21 روابي 29-18 30-18 30-18
الخليل 26-17 27-17 27-17 غزه 30-23 31-23 31-23
أريحا 38-25 39-25 39-25 خانيونس 30-23 31-23 31-23
الأغوار الشمالية 36-23 37-23 37-23 رفح 31-22 32-22 32-22

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