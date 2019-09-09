حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية عند حدود لبنان الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (المنار) اللبنانية، أن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين، في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.
ونشر حزب الله بيانا قال فيه: "إن مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدو لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية صباح اليوم باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خراج البلدة"، وأصبحت الطائرة في يد حزب الله".
أفادت قناة (المنار) اللبنانية، أن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين، في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.
ونشر حزب الله بيانا قال فيه: "إن مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدو لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية صباح اليوم باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خراج البلدة"، وأصبحت الطائرة في يد حزب الله".
بدوره، اعترف الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بسقوط طائرة مسيرة اسرائيلية، فوق الأراضي اللبنانية، مؤكدا أنه لا خشية من تسرب المعلومات منها.
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