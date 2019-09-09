صيدم: جهود لإنهاء أزمة رواتب موظفي غزة وأرفض التقاعد المالي

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير التربية والتعليم السابق، صبري صيدم: إن جهداً كبيراً وضغوطاً تجري لإنهاء أزمة رواتب موظفي قطاع غزة.







وأوضح صيدم، في تصريح إذاعي، أن المطلوب الآن وجود نتائج يشعر بها المواطنين في غزة، وأن الكل يعمل من أجل إيجاد حل للمشكلة القائمة بالقطاع.





وأضاف صيدم: "اللجنة المركزية لحركة فتح على تواصل مستمر لحل الأزمة في غزة، ويكفي لأهنا المعاناة التي يعيشونها، آمل أن تفي الحكومة بتصريحاتها، وسمعنا بتصريحات الأخ رئيس الحكومة حول مساواة الراتب حول تحديث البيانات آمل أن تكون هناك نتائج".





وحول التقاعد المالي، قال صيدم، إنه خلال فترة وجود بوزارة التربية والتعليم فإن الوزارة لم ترسل أي اسم أو ملف مدرس لإحالته للتقاعد المالي، مؤكداً رفضه لهذا الإجراء.





وأضاف صيدم: "أنا ضد التقاعد المالي، والوزارة لم ترسل وزارة التربية والتعليم أي اسم للتقاعد المالي، والجميع يعمل من أجل حل لهذه المشكلة القائمة والمسؤولية جماعية".