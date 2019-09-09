الاتفاق على تسريع بناء خطوط تغذية الكهرباء وحمايتها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ناقش رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م.ظافر ملحم خلال زيارة اجراها لمحافظة الخليل عدة اجراءات لمعالجة نقص الكهرباء في منطقة الجنوب.



واستهل ملحم زيارته بلقاء رئيس بلدية بيت أولا محمد العملة ورئيس بلدية خاراس جميل حلالحة ورئيس بلدية نوبا م. عماد أبو رجب، حيث ناقش الحضور مشكلة انقطاع الكهرباء بسبب تحميل الخطوط العشوائي، كما تم التنويه الى الاضرار التي سببها الاعتداء على محطة بيت اولا شهر ايار الماضي مما وضع قرى غرب جنوب الخليل في مأزق وأجل علاج مشكلة نقص الكهرباء عنها.



وتم خلال الجولة التي ضمت م.معن راشد مدير عام المشاريع، و م. ايمن اسماعيل مدير مركز ابحاث الطاقة، و م.نشأت ابو بكر مدير الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء الاتفاق على تسريع بناء خطوط التغذية وحمايتها من الاعتداءات واستكمال بناء الخطوط الى منطقة دورا والظاهرية ويطا لتجنب العجز الطاقي في حال تم تشغيل محطة بيت اولا.



وأشار ملحم خلال زيارته لمقر شركة كهرباء الجنوب ان عدم ايفاء الجانب الاسرائيلي بالاتفاقيات التي تم التوصل واستبدالها بطروحات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني يعيق تشغيل محطة بيت اولا حيث يعتبر تشغيلها الحل الرئيسي لمشكلة نقص القدرة في منطقة الخليل، وأن جميع الحلول التي يتم طرحها هي حلول مؤقتة لا تعالج اصل المشكلة.



كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوة بتوحيد الشبكات عن طريق تجميع الهيئات المحلية في مجموعة واحدة ليتم الاستفادة من التيار الكهربائي بموثوقية أعلى واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.