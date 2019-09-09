شؤون فلسطينية

الاتفاق على تسريع بناء خطوط تغذية الكهرباء وحمايتها

الاتفاق على تسريع بناء خطوط تغذية الكهرباء وحمايتها
رام الله - دنيا الوطن
ناقش رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م.ظافر ملحم خلال زيارة اجراها لمحافظة الخليل عدة اجراءات لمعالجة نقص الكهرباء في منطقة الجنوب.

واستهل ملحم زيارته بلقاء رئيس بلدية بيت أولا محمد العملة ورئيس بلدية خاراس جميل حلالحة ورئيس بلدية نوبا م. عماد أبو رجب، حيث  ناقش الحضور مشكلة انقطاع الكهرباء بسبب تحميل الخطوط العشوائي، كما تم التنويه الى الاضرار التي سببها الاعتداء على محطة بيت اولا شهر ايار الماضي مما وضع قرى غرب جنوب الخليل في مأزق وأجل علاج مشكلة نقص الكهرباء عنها.

وتم خلال الجولة التي ضمت م.معن راشد مدير عام المشاريع، و م. ايمن اسماعيل مدير مركز ابحاث الطاقة، و م.نشأت ابو بكر مدير الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء الاتفاق على تسريع بناء خطوط التغذية وحمايتها من الاعتداءات واستكمال بناء الخطوط الى منطقة دورا والظاهرية ويطا لتجنب العجز الطاقي في حال تم تشغيل محطة بيت اولا.

وأشار ملحم خلال زيارته لمقر شركة كهرباء الجنوب ان عدم ايفاء الجانب الاسرائيلي بالاتفاقيات التي تم التوصل واستبدالها بطروحات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني يعيق تشغيل محطة بيت اولا حيث يعتبر تشغيلها الحل الرئيسي لمشكلة نقص القدرة في منطقة الخليل، وأن جميع الحلول التي يتم طرحها هي حلول مؤقتة لا تعالج اصل المشكلة.

كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوة بتوحيد الشبكات عن طريق تجميع الهيئات المحلية في مجموعة واحدة ليتم الاستفادة من التيار الكهربائي بموثوقية أعلى واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.

أخبار ذات صلة

صيدم: جهود لإنهاء أزمة رواتب موظفي غزة وأرفض التقاعد المالي

صيدم: جهود لإنهاء أزمة رواتب موظفي غزة وأرفض التقاعد المالي

ضبط مستحضرات تجميل ودخان ومعسل غير قانوني في نابلس

ضبط مستحضرات تجميل ودخان ومعسل غير قانوني في نابلس

المفتي يؤكد على حرمة سرقة التيار الكهربائي

المفتي يؤكد على حرمة سرقة التيار الكهربائي

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون

الاحتلال يصدر قراراً بتحويل الأسير ثائر حلاحلة للاعتقال الإداري

الاحتلال يصدر قراراً بتحويل الأسير ثائر حلاحلة للاعتقال الإداري

إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه قرب السياج

إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه قرب السياج

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

تيسير خالد: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح

تيسير خالد: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

الاتفاق على تسريع بناء خطوط تغذية الكهرباء وحمايتها

الاتفاق على تسريع بناء خطوط تغذية الكهرباء وحمايتها

ضبط مستحضرات تجميل ودخان ومعسل غير قانوني في نابلس

ضبط مستحضرات تجميل ودخان ومعسل غير قانوني في نابلس

المفتي يؤكد على حرمة سرقة التيار الكهربائي

المفتي يؤكد على حرمة سرقة التيار الكهربائي

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون

الاحتلال يغلق مداخل بلدة عزون

الاحتلال يصدر قراراً بتحويل الأسير ثائر حلاحلة للاعتقال الإداري

الاحتلال يصدر قراراً بتحويل الأسير ثائر حلاحلة للاعتقال الإداري

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

تيسير خالد: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح

تيسير خالد: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح

الاحتلال يعتقل شاباً أردنياً مريضاً بالسرطان أثناء عودته من الضفة

الاحتلال يعتقل شاباً أردنياً مريضاً بالسرطان أثناء عودته من الضفة

منوعات

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:&#34;البنت عاقة والأب أعق منها&#34;

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:"البنت عاقة والأب أعق منها"

هل تذكرون الممثلة التركية &#34;نور&#34;؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

هل تذكرون الممثلة التركية "نور"؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: &#34;كل حياتي&#34;

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: "كل حياتي"

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: &#34;افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور&#34;

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: "افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور"

عربي

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب

نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب

منظمة حقوقية دولية للتونسيين: احذروا من التدخل الإسرائيلي في انتخاباتكم الرئاسية

منظمة حقوقية دولية للتونسيين: احذروا من التدخل الإسرائيلي في انتخاباتكم الرئاسية

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن