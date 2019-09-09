شؤون فلسطينية

ضبط مستحضرات تجميل ودخان ومعسل غير قانوني في نابلس

ضبط مستحضرات تجميل ودخان ومعسل غير قانوني في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
 ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة نابلس، اليوم الأحد، في عمليتين منفصلتين، كمية من مستحضرات التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية (غير معربة)، وكمية أخرى من الدخان والمعسل المهرب وغير القانوني.

وقد جاءت عملية الضبط الأولى بناءً على معلومات لدى الجهاز في محافظة نابلس مفادها وجود مركبة قادمة من الداخل محملة بكمية من مستحضرات التجميل والكريمات التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية (غير معربة)، وعلى الفور تم تشكيل قوة من الجهاز والتوجه إلى المكان، حيث تم ضبط الكمية، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني أقر التحفظ عليها. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

ومن جهة أخرى فقد جرت عملية الضبط الثانية بناءً على معلومات مؤكدة لدى الجهاز، مفادها وجود كمية من الدخان والمعسل المهرب وغير القانوني داخل السوق الشرقي بالمحافظة، وعلى الفور تم التحرك إلى المكان بإسناد من جهاز الأمن الوطني، حيث تم ضبطها والتحفظ عليها، وذلك لضررها على الاقتصاد الوطني.

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