إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه قرب السياج



وفي سياق منفصل قال مراسل الميادين نقلاً عن شهود عيان:" إن المقاومة أطلقت النار على طائرة "كود كابتر" في محيط ميناء غزة غربي المدينة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد،إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت قرب السياج الفاصل، دون وقوع أضرار.وذكر موقع "0404" الاسرائيلي، أن قذيفة أطلقت من قطاع غزة وسقطت قرب السياج، وذلك بعدما دوت صافرات الانذار في غلاف غزة.وأكدت القناة 13 الاسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من القطاع سقط داخل حدود القطاع.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :" أنه وقبل قليل تم رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة حيث لم تعبر الحدود، ونتيجة الإطلاق تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.