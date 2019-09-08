شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح
رام الله - دنيا الوطن
طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة إعدام الأسير المحرر بسام السايح، والذي استشهد في سجون الاحتلال، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وسياسة القتل البطيء التي تمارسها مصلحة السجون الإرهابية بحق الأسرى عموماً وسبعمائة أسير مريض بشكل خاص.

وقالت الدائرة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، "إن المجتمع الدولي وهيئاته مطالبون بالوقوف عند المسؤوليات الموكلة إليهم، والتي تقضي بإدانة هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين، الذين تسببوا بها وبغيرها، وفي مقدمتهم رئيس وزراء حكومة المستوطنين نتنياهو والمتطرف جلعاد أردان، المسؤول عن كل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون الإرهابية بحق الأسرى".

ونوهت الدائرة، إلى "أن هناك مئة وستين أسيراً من بين الأسرى المرضى، يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان والقلب، يتعرضون لسياسة القتل البطيء نتيجة للإهمال الطبي وتجارب الأدوية التي تجريها مصلحة السجون الإرهابية على هؤلاء الأسرى، الأمر الذي يتطلب التحرك الدولي الفوري بما في ذلك محكمة الجنايات؛ لتوفير الحماية الدولية للأسرى وإخضاع قادة الاحتلال ومجرميه للقانون والعدالة الدولية"

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