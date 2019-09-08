عربي

العثور على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" داخل شقته في بيروت

العثور على جثة مسؤول سابق في "حزب الله" داخل شقته في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، مساء اليوم الأحد، بالعثور على المسؤول السابق في "حزب الله" اللبناني، (علي ح.) جثة هامدة داخل شقته في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضافت الوكالة، أن القوى الأمنية، توجهت على الفور إلى مكان العثور على جثة الرجل، الذي كان يقيم في منطقة برج البراجنة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل الحادث، في انتظار وصول الطبيب الشرعي، الذي سيحدد أسباب الوفاة.

ولم يصدر حتى الآن، أي تعليق على الحادث من قبل (حزب الله).

أخبار ذات صلة

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

ملك الأردن: واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين

ملك الأردن: واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين

نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب

نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب

شاهد: رغد صدام حسين تنشر فيديو نادراً لوالدتها مع سوزان مبارك

شاهد: رغد صدام حسين تنشر فيديو نادراً لوالدتها مع سوزان مبارك

منظمة حقوقية دولية للتونسيين: احذروا من التدخل الإسرائيلي في انتخاباتكم الرئاسية

منظمة حقوقية دولية للتونسيين: احذروا من التدخل الإسرائيلي في انتخاباتكم الرئاسية

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

وزير إسرائيلي: الجولة المقبلة بغزة ستكون شاملة ونقطة تحول

وزير إسرائيلي: الجولة المقبلة بغزة ستكون شاملة ونقطة تحول

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق دولية بإعدام الأسير بسام السايح

تيسير خالد: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح

تيسير خالد: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح

الاحتلال يعتقل شاباً أردنياً مريضاً بالسرطان أثناء عودته من الضفة

الاحتلال يعتقل شاباً أردنياً مريضاً بالسرطان أثناء عودته من الضفة

الديمقراطية تنعى الأسير بسام السايح وتحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدامه

الديمقراطية تنعى الأسير بسام السايح وتحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدامه

قبها: مساندة الأسرى المرضى واجبة قبل أن نفقدهم شهداء

قبها: مساندة الأسرى المرضى واجبة قبل أن نفقدهم شهداء

حماس تدعو لمسيرة شعبية أمام منزل الشهيد السايح

حماس تدعو لمسيرة شعبية أمام منزل الشهيد السايح

الأسرى يُعلنون حالة الاستنفار عقب استشهاد الأسير بسام السايح

الأسرى يُعلنون حالة الاستنفار عقب استشهاد الأسير بسام السايح

زيدان: تزايد في اعتداءات المستوطنين على قرى وحقول الضفة

زيدان: تزايد في اعتداءات المستوطنين على قرى وحقول الضفة

منوعات

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:&#34;البنت عاقة والأب أعق منها&#34;

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:"البنت عاقة والأب أعق منها"

هل تذكرون الممثلة التركية &#34;نور&#34;؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

هل تذكرون الممثلة التركية "نور"؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: &#34;كل حياتي&#34;

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: "كل حياتي"

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: &#34;افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور&#34;

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: "افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور"

عربي

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

مصر تسلم الكويت قائمة تضم أسماء 15 متهما جديدا من الإخوان

منظمة حقوقية دولية للتونسيين: احذروا من التدخل الإسرائيلي في انتخاباتكم الرئاسية

منظمة حقوقية دولية للتونسيين: احذروا من التدخل الإسرائيلي في انتخاباتكم الرئاسية

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس