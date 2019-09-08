الاحتلال يعتقل شاباً أردنياً مريضاً بالسرطان أثناء عودته من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت عائلة الشاب الأردني، عبد الرحمن عدنان مرعي، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ابنهم أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر (معبر الكرامة).



ووفقاً لوكالة (عمون) الأردنية، فإن العائلة، أكدت أن ابنهم البالغ من العمر (28 عاماً) وهو أحد سكان منطقة (أبوز الزيغان) بالزرقاء، قد توجه مع والدته يوم الاثنين الماضي عبر جسر الملك حسين، وعندها اعتقلته سلطات الاحتلال دون أي أسباب.



وأوضحت العائلة، أن الاتصالات انقطعت مع ابنها الذي يعاني من مرض السرطان منذ ذلك الحين، حيث لا تعلم عن مكان احتجازه أي شيء.



وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى بعض المواطنين الأردنيين، سواء القادمين إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك عبد الله ومعبر الكرامة، أو من يتسللون عبر الحدود.



وفي العشرين من آب/ أغسطس الماضي، اعتقلت سلطات الاحتلال مواطناً أردنياً في الضفة الغربية، وأحالته للتحقيق، فيما أعلنت وقتها وزارة الخارجية الاردنية أنها تتابع الأمر.