ملك الأردن: واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين



وجدد الملك عبد الله، دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



ولفت الملك خلال لقائه والأمير الحسين ولي عهده، في قصر بسمان،، شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية، إلى أنه سيلتقي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عدداً من القيادات والمسؤولين الدوليين، للتأكيد على موقف الأردن الثابت حيال القضية الفلسطينية.



وشدد الملك عبد الله، على أن علاقة الأردن مع أشقائه العرب متينة، وتربطه علاقات أخوية قوية مع الجميع، لافتاً إلى التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، والتنسيق المستمر مع الأشقاء العراقيين بهذا الخصوص.

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد على موقف الأردن الثابت، تجاه القضية الفلسطينية.