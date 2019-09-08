مناورات واسعة لجيش الاحتلال تُحاكي حرباً شاملة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن انطلاق تدريبات عسكرية واسعة، تحاكي سيناريو وقوع حرب شاملة على عدة جبهات.



وأطلق الجيش اسم "الحجر الرئيسي" على تلك المناورات، التي يشارك فيها الجيش وقوات الاحتياط، وسيتم خلالها محاكاة عدد من السيناريوهات المختلفة، منها العمل القتالي المتنوع في مجالات مختلفة على الجبهة الشمالية.



ووفقًا للناطق باسم الجيش، فإن هذه المناورات هدفها "تحسين قدرة الجيش على الحرب، وإدارة المعركة من قبل هيئة الأركان، والتنسيق بين الأجهزة المختلفة كسلاح الجو والبر والبحر والمخابرات وقسم الخدمات التكنولوجية واللوجستية".



ولفت الناطق باسم الجيش إلى أن المناورات ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ضمن مخطط التدريب للعام الجاري.