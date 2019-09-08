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نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب

نقل أمير الكويت إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أن أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح، نقل إلى مستشفى بالولايات المتحدة، وتم تأجيل لقائه مع رئيسها، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة (كونا) الكويتية الرسمية عن وزير الديوان الأميري أن الشيخ الصباح "دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية".

وأضاف الوزير، حسب الوكالة، أن هذ الأمر "دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر" بين أمير الكويت، والرئيس الأمريكي "إلى موعد يحدد لاحقاً".

وسبق أن ذكر الديوان الأميري الكويتي، يوم 18 آب/ أغسطس الماضي، أن صباح، البالغ من العمر 90 عاماً، عانى مؤخراً من "عارض صحي" لكنه تعافى منه، مشيراً إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها أمير البلاد جاءت إيجابية، إلا أن هذا الإعلان لم ينه الشائعات حول موضوع صحته.

ولاحقاً أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد من أزمة صحية ألمت به مؤخراً، نافياً الشائعات حول مرضه.

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