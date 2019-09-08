شاهد: رغد صدام حسين تنشر فيديو نادراً لوالدتها مع سوزان مبارك

رام الله - دنيا الوطننشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، مقطع فيديو نادر لوالدتها، مع زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.وجاء في مقطع الفيديو، الذي نشرته وكالة (سبوتنيك) لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق، قامت بها في عام 1988، واستقبال ساجدة خير الله، والدة رغد صدام حسين لها.وظهرت رغد صدام حسين خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.