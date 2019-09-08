شؤون فلسطينية

قبها: مساندة الأسرى المرضى واجبة قبل أن نفقدهم شهداء

قبها: مساندة الأسرى المرضى واجبة قبل أن نفقدهم شهداء
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، وصفي قبها، على ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية للإفراج عن الأسرى المرضى من سجون الاحتلال.

وقال قبها: "نودع اليوم الأسير بسام السايح، الذي ارتقى نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية"، مستعرضا ألوان الإهمال الطبي الذي يتعرض لها الأسرى المرضى سواء بتأخير التشخيص والدواء وتأخير تقديم العلاج المناسب لهم.

وأكد أن مواصلة الاحتلال احتجاز الأسرى المرضى هو جريمة إنسانية، واليوم مع استشهاد الأسير السايح وصل عدد الشهداء الأسرى إلى 221 أسيرا، مما يجعل العدد قابل للزيادة في ظل منهجية الاحتلال الخطيرة.

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