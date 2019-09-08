حماس تدعو لمسيرة شعبية أمام منزل الشهيد السايح

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة حماس في محافظة نابلس، جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة احتجاجية على استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال.



وطالبت حماس جماهير الشعب الفلسطيني بالانطلاق بعد صلاة المغرب من كافة مساجد محافظة نابلس والتجمع أمام منزل ذوي الشهيد بسام السايح.



وكانت حماس قد دعت في بيان لها إلى تصعيد الاحتجاجات ضد الاحتلال واستخدام كافة أدوات المقاومة "لإيقاف غطرسته المتواصلة تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة المرضى الذين يتعرضون للإهمال الطبي".