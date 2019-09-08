وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور وكيل الوزارة أحمد غنيم، وأعضاء المجلس من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة.



وقرر المجلس خلال جلسته وضع عدة مشاريع موضع منها منها مخطط هيكلي لبلدة قباطية وكذلك مخطط هيكلي لبلدة مثلث الشهداء، إضافة إلى تعديل تنظيمي لمسارات شوارع في فرعتا في محافظة قلقيليلة، وتعديل تنظيمي لمسار شارع في المزرعة القبلية وتوسعة شارع في البيرة، ومشاريع تعديلية لتغيير صفة الاستعمال في بيتونيا وبني زيد الغربية، ومشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في كفر زيباد وتعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال وتعديل مسار شوارع في كفر اللبلد ومشروع لتغيير صفة الاستعمال في أريحا ومشروع أخر في مردة في محافظة سلفيت، ومشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم شارع في فرعون وتعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في رام الله. هذا وصادق المجلس في جلسته تصديقاً مؤقتاً لمخطط هيكلي جفنا.



وقرر المجلس قبول استئناف لترخيص بناء في رمون وطلبين استئناف لترخيص أبنية قائمة في دير ابزيع وطلب آخر لاستئناف على مشروع هكيلي تفصيلي لغاية الإسكان في بيرزيت وطلب استئناف لترخيص بناء في جفنا.



كما وافق المجلس على طلبات تسهيلات لترخيص بناء قائم في شقبا وبناء مقترح في سردا ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية إقامة مصنع ألبان في كفر صور، وشكل لجنة فرعية لمشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في سردا، فيما أجل المجلس النظر لمخطط هيكلي النويعمة والديوك بالإضافة إلى تأجيل مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في البيرة.



وفي نهاية الجلسة كلف المجلس الإدارة العامة للتنظيم العمراني بعمل تقرير لعدة طلبات تسهيلات لترخيص أبنية قائمة في بيتلو وكذلك مشروع تعديل تنظيمي في عين يبرود وقرر المجلس إعادة إيداع مشروع تعديلي في سيلة الظهر.



وأخيراً رد مجلس التنظيم الأعلى مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في أريحا.