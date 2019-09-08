شؤون فلسطينية

بأزمة اضراب المعلمين.. هل وجهت الصحة الفلسطينية انتقادات للأردن؟

بأزمة اضراب المعلمين.. هل وجهت الصحة الفلسطينية انتقادات للأردن؟
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور طريف عاشور، عن انتقاده لموقف الحكومة الأردنية بشأن أزمة المعلمين.

وانتقد طريف، في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، تعاطي الحكومة الأردنية مع الأزمة، مشيراً إلى أنها أخطأ في إهانتها للمعلمين كما فعلت الحكومة الفلسطينية السابقة.

وفي هذا السياق، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما وصفوه بتدخل مسؤول فلسطيني بشؤون الأردن، معتبرين أن ذلك قد يؤدي لنشوب أزمة بين البلدين بسبب تصريحاته.

بدوره، رد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، على الدكتور عاشور، معبراً عن ادانته لتلك التصريحات ومؤكداً عمق العلاق بين فلسطين والأردن.

وقال النجار، في تصريحات صحفية: إن وزارة الصحة تقف خلف القيادة الفلسطينية التي تؤكد وقوفها الكامل مع القيادة الأردنية الهاشمية، مشدداً على أن الحكومة الفلسطينية ككل ووزارة الصحة لا تتدخل أبداً في شؤون الدول الأخرى.

وأكد النجار، أن وزارة الصحة الفلسطينية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الموظف المذكور.


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