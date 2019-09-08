هنية: نطالب برفع القبضة عن أبناء شعبنا في الدول العربية

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إٍماعيل هنية، الدولة العربية، برفع قبضتها عن الفلسطينيين في الخارج.وقال هنية، في كلمة له، خلال المؤتمر الشعبي لمواجهة (صفقة القرن) والحفاظ على حق العودة، والذي عقد مساء اليوم الأحد، بقاعة رشاد الشوا، بمدينة غزة: "نطالب برفع القبضة عن أبناء شعبنا في الدول العربية، ويشتكي البعض من حرمانه من الوثيقة أو جواز السفر، أو حرمانه من السفر والتعليم".وأضاف، "نعبر عن وقوفنا الكامل مع أهلنا في لبنان الذين يرفضون قرار وزارة العمل اللبنانية، الذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالأجنبي، وينزع الصفة عن اللاجئ الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرفوض.وتابع: "هناك دعوات محمومة تشجع الفلسطينيين على الهجرة، وهناك ضغوط على اللاجئين في لبنان، وهذا ما يقوم به العدو ضد أهلنا في القدس، وتشجيع الهجرة من غزة إلى خارجها؛ وكله يأتي ضمن تصور أمريكي صهيوني لتذويب قضية اللاجئين وإنهائها".وأشار إلى أن جهوزية حركته لإنجاح الحوار الفلسطيني اللبناني الذي سيركز على أوضاع اللاجئين في المخيمات، وكيفية توفير حياة كريمة لهم إلى حين العودة لأرض فلسطين.وطالب هنية، بضرورة إعادة بناء وتأهيل وإعمار مخيم اليرموك في سوريا، وعودة الفلسطينيين إلى مخيمهم، الذي تم تدميره في ظلال الأزمة السورية الداخلية، متابعًا: "نطالب بالتوقف عن تصفية (أونروا)، واستمرار دعم الوكالة، وتقديم المجتمع الدولي المساعدات للاجئين، هو ضمان لحق التعويض، وعودتهم إلى أرضهم المباركة".