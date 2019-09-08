كتائب القسام: الشهيد "السايح" أحد قادتنا الميدانيين الذين نفذوا عملية (ايتمار)

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن الأسير الشهيد بسام السايح، أحد قادتها الميدانيين، وأحد مُنفذي عملية (ايتمار),



وقالت كتائب القسام، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "نزف إلى العلا القائد القسامي الميداني الشهيد بسام السايح، أحد أبطال عملية ايتمار التي أقضت مضاجع الصهاينة، وفجرت انتفاضة القدس، والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الصهيونية".



يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى، أعلنت مساء اليوم الأحد، استشهاد الأسير بسام السايح، من مدينة نابلس قد استشهد اليوم، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



ولم تستجب السلطات الإسرائيلية إلى دعوات الإفراج عن الأسير السايح، رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم، ومن مرض السرطان في العظم.