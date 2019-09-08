استشهاد الأسير المريض بسام السايح في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، مساء اليوم الأحد، استشهاد الأسير بسام السايح، من مدينة نابلس قد استشهد اليوم، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



ولم تستجب السلطات الإسرائيلية إلى دعوات الإفراج عن الأسير السايح، رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم، ومن مرض السرطان في العظم.



وأدت العلاجات الكيماوية التي تجري له دون متابعة حقيقية على يد أطباء مختصين إلى ظهور الماء في رئة الأسير وزيادة كبيرة من الماء على الرئتين وتضخم في الكبد وضعف في عمل عضلات القلب.



يتبع..