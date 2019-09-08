الاحتلال الإسرائيلي يختطف مواطناً من داخل مكان عمله ببلدة العيزرية

جنود الاحتلال في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من داخل مكان عمله في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.



وقالت مصادر محلية في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اختطفت المواطن فادي جميل مطر شقيرات (35 عاما)، بعد مداهمة الاحتلال لمكان عمله وعدد من المحلات التجارية في حي رأس كبسة من البلدة.