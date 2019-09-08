الاحتلال الإسرائيلي يختطف مواطناً من داخل مكان عمله ببلدة العيزرية
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من داخل مكان عمله في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اختطفت المواطن فادي جميل مطر شقيرات (35 عاما)، بعد مداهمة الاحتلال لمكان عمله وعدد من المحلات التجارية في حي رأس كبسة من البلدة.
اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً من داخل مكان عمله في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اختطفت المواطن فادي جميل مطر شقيرات (35 عاما)، بعد مداهمة الاحتلال لمكان عمله وعدد من المحلات التجارية في حي رأس كبسة من البلدة.
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