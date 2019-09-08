بالفيديو: الشرطة الإسرائيلية تعتدي على سيدة وتعتقل نجلها في القدس









رام الله - دنيا الوطناعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على سيدة بالضرب، واعتقلت نجلها في بلدة شعفاط شمال شرق القدس.وقال شهود عيان: إن أفراداً من شرطة الاحتلال اعتدوا على أم بشار دنديس ونجلها برشهما بغاز الفلفل، أثناء تواجدهما قرب محطة القطار الخفيف في البلدة، ما أدى لإصابتهما بالاختناق، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما شتم أفراد شرطة الاحتلال السيدة دنديس بألفاظ نابية، قبل اعتقال نجلها وتحويله إلى أحد مراكز التوقيف في القدس.