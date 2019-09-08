التحالف الدولي: سنتناول جرائم تركيا بمجلس حقوق الانسان بجنيف

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رام الله - دنيا الوطن

يُنظم التحالف الدولي AIDL ندوة حول انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بقصر الأمم المتحدة بجنيف وذلك على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، حيث ومن المقرر أن تنعقد الندوة في العشرين من سبتمبر القادم والتي ستناقش وتتناول واقع معاناة المرأة في تركيا والجرائم ضد الإنسانية وآليات الملاحقة الدولية.



وأوضح التحالف الدوليAIDL (وهوا منظمة عالمية معنية بمراقبة أوضاع الحقوق والحريات وملاحقة منتهكيها بالعالم ولدية أربع مقرات رئيسية في كلا من باريس وجنيف وبروكسل ونيويورك ودلية ممثلين بالعديد من بلدان العالم ويحضى بالصفة الأستشارية لدى الأمم المتحدة منذ 2017), أن الهدف من عقد هذه الندوة تسليط الضوء على واقع الانتهاكات الحاصلة في تركيا والتي بلغت حد مخيف للغاية، و حذرت منه مختلف المنظمات الدولية", مؤكدا" أن الهدف من ذلك هو دق ناقوس الخطر

على الحجم الكبير من الانتهاكات المروعة الحاصلة في تركيا وكسر حاجز الصمت المريب من قبل مختلف الدول والمجتمع الدولي تجاه ما يرتكبه النظام التركي من انتهاكات بحق حقوق الإنسان وحقوق المرأة والاقليات ولذا فإن هدف المؤتمر هام

للغاية لإيصال صوت كل من عانى ويعاني في الداخل التركي وخارجه من هذا النظام والتأكيد على ضرورة إيقاف تلك الجرائم والانتهاكات واتخاذ مواقف حازمة وجادة تجاهها".



وحول الشخصيات المشاركة في الندوة من المقرر أن تشارك العديد من الشخصيات الدولية الهامة ستحضر سواء على مستوى المشاركة او مستوى الحضور والتي ستناقش أوضاع المرأة في تركيا والانتهاكات الواقعة عليها والجرائم ضد الإنسانية وسبل

تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب" , وحول المتحدثين في الندورة فأن "غالبية المشاركات والمتحدثين هن من النساء وهذا بحد ذاته يعتبر بادرة أولى من نوعها اذ ستحدث كل من عضوة البرلمان التركي سابقا وعمدة مدينة وان السيدة أوزجوك إرتان، وعمدة مدينة سيزري المناضلة ليلي أيمرت، والناشطة النسوية

والمناضلة بالحركة الكردية بسويسرا أوزان أياتك، والسجينة الإيزيدية المحررة من قبضة تنظيم الدولة حكيمة شالو والتي تعرضت للخطف والاستعباد وقتل جميع أفراد أسرتها على يد تنظيم داعش الإرهابي، كما من المقرر أن تشارك الباحثة والأكاديمية كرستين أوسلن مدير معهد كادي للأبحاث في ستراسبورغ الفرنسية، والبرلمانية سلوى الغربي عضو البرلمان الكتلاني، فيما تدير النقاش الناشطة فلورا هستين الباحثة والمحاضرة الجامعية في بريطانيا، إضافة إلى مشاركة واسعة من المراقبين الدوليين وممثلين عن مؤسسات دولية وأممية".



وحول أهمية عقد هذه الندوة وخاصة في هذا التوقيت أضوح التحالف الدولي : أن له أهمية بالغة للغاية في ظل الأرقام المخيفة من الانتهاكات والجرائم والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام التركي وعلى رأسه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، ولذلك أهمية عقد هذه الندوة أهمية بالغة من حيث التوقيت من حيث الهدف من المضمون والبرنامج والقضايا التي ستناقش وتطرح في الندوة وأيضا في المكان، حيث ستنعقد في قلب الأمم المتحدة وعلى هامش الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان الذي سيناقش قضايا حقوق الإنسان في العالم" والذي سيكون بمثابة انطلاقة لإيصال صوت كل المظلومين والمنتهكة حقوقهم في الداخل التركي وخارجه ومطالبة المجتمع الدولي وممارسة المزيد من الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لإيقاف جرائم الانتهاكات النظام التركي واتخاذ مواقف رادعة بحق النظام التركي وبحق الرئيس التركي وكل المتورطين في تلك الجرائم من الأجهزة الأمنية والعسكرية التركية".