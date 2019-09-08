وزارة العدل تصدر بياناً بشأن استقالة ثلاثة من "الطب الشرعي"

أطباء في الضفة الغربية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة العدل ان قيام ثلاثة من الأطباء الشرعيين في الوزارة بتقديم استقالاتهم ليس له علاقة بقضية وفاة المواطنة إسراء غريب.



وقالت الوزارة: أن استقالة الأطباء الثلاثة تأتي نتيجة لوجود مخالفات لديهم، وصدور عقوبات تأديبية بحق بعضهم، وكان هناك احتجاج من قبلهم ومن ثم قدموا استقالاتهم، وانهم لم يشاركوا من قريب أو بعيد بالتشريح.



وتشير "العدل" أن الطبيب الشرعي المكلف بالتشريح من النيابة العامة هو اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، علما بأنه سوف يتم تسليم التقرير النهائي للطب العدلي الى النيابة العامة خلال يومين من تاريخه.



وأضافت الوزارة: نهيب بالصحفيين ووسائل الإعلام وبالاخوة المواطنين توخي الدقة، في نشر او تداول أو ربط أي الاستقالات بقضية المرحومة اسراء، والابتعاد عن الاشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.