إصابة جندي في حادث تدريبي جنوب إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي جنوب إسرائيل.
وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.
وأضاف الموقع: أنه تم تحويله إلى مستشفى "برزيلاي" وحالته مستقرة.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي جنوب إسرائيل.
وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.
وأضاف الموقع: أنه تم تحويله إلى مستشفى "برزيلاي" وحالته مستقرة.
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