إصابة جندي في حادث تدريبي جنوب إسرائيل

إصابة جندي إسرائيلي - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي جنوب إسرائيل.



وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.



وأضاف الموقع: أنه تم تحويله إلى مستشفى "برزيلاي" وحالته مستقرة.