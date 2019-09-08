دولي

إصابة جندي في حادث تدريبي جنوب إسرائيل

إصابة جندي في حادث تدريبي جنوب إسرائيل
إصابة جندي إسرائيلي - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، أن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي جنوب إسرائيل.

وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إن جندياً إسرائيلياً أصيب في حادث تدريبي في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في جنوب إسرائيل.

وأضاف الموقع: أنه تم تحويله إلى مستشفى "برزيلاي" وحالته مستقرة.

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