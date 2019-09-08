إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة في حادث سير جنوب جنين

حادث سير - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الأحد، بجروح ما بين المتوسطة والحرجة في حادث سير جنوب جنين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الدفاع المدني، أن طواقمه في مركز يعبد، بالتعاون مع طواقم الإسعاف، أجلت ثلاث إصابات وقعت، جراء حادث تصادم مركبتين على الطريق بين قريتي كفيرت وكفر قود، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.