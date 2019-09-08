دولي

حكومة نتنياهو تُصادق على القانون الخاص بنصب الكاميرات بمراكز الاقتراع

حكومة نتنياهو تُصادق على القانون الخاص بنصب الكاميرات بمراكز الاقتراع
الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الوزراء في حكومة الاحتلال، بالإجماع، على القانون الخاص بنصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع، لانتخابات (كنيست) الـ 22.

يأتي ذلك، بالرغم من معارضة ما يسمى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت على نص هذا القانون.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد قال: إن الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة الانتخابات العامة وشفافيتها هي نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع. 

وأشار نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إلى أن نزاهة الانتخابات، تعتبر إحدى دعائم الديمقراطية، وفق تعبيره.

ويلقى موضوع نصب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقررة في 17 من الشهر الجاري، ردود فعل رافضة من قبل مختلفة الأحزاب الإسرائيلية، باستثناء حزب (الليكود) الحاكم.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يتوجه إلى روسيا الخميس المقبل للقاء بوتين

نتنياهو يتوجه إلى روسيا الخميس المقبل للقاء بوتين

نتنياهو: كاميرات المراقبة الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة انتخابات الكنيست

نتنياهو: كاميرات المراقبة الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة انتخابات الكنيست

تسيير أول دورية برية عسكرية أميركية تركية في &#34;المنطقة الآمنة&#34; شرق الفرات

تسيير أول دورية برية عسكرية أميركية تركية في "المنطقة الآمنة" شرق الفرات

الإعلان عن إنشاء دولة جديدة بين مصر والسودان.. تعرف عليها وعلى رئيسة وزرائها

الإعلان عن إنشاء دولة جديدة بين مصر والسودان.. تعرف عليها وعلى رئيسة وزرائها

فيديو: إعصار دوريان يُحوّل رافعة بناء عملاقة إلى خردة في ثوان

فيديو: إعصار دوريان يُحوّل رافعة بناء عملاقة إلى خردة في ثوان

بعد هجوم كابول الأخير.. ترامب يلغي &#34;المفاوضات&#34; مع طالبان

بعد هجوم كابول الأخير.. ترامب يلغي "المفاوضات" مع طالبان

الروس ينتخبون ممثليهم المحليين... والنتائج &#34;موضع ترقّب&#34;

الروس ينتخبون ممثليهم المحليين... والنتائج "موضع ترقّب"

واشنطن تتهم بيونغ يانغ بعرقلة استئناف المباحثات النووية

واشنطن تتهم بيونغ يانغ بعرقلة استئناف المباحثات النووية

التعليقات

الدنيا حكايات

فساد مدير عام الوزارة

فساد مدير عام الوزارة

شؤون فلسطينية

حمد تبحث زيادة مشاركة النساء في الإتحادات والنقابات

حمد تبحث زيادة مشاركة النساء في الإتحادات والنقابات

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة في حادث سير جنوب جنين

إصابة ثلاثة مواطنين بجروح مختلفة في حادث سير جنوب جنين

البنك الوطني يُطلق نشرة تحليلية أسبوعية لتقلبات أسعار صرف العملات

البنك الوطني يُطلق نشرة تحليلية أسبوعية لتقلبات أسعار صرف العملات

موقع إسرائيلي: ثلاثة فلسطينيين تسللوا عبر السياج من القطاع وخرّبوا معدات عسكرية

موقع إسرائيلي: ثلاثة فلسطينيين تسللوا عبر السياج من القطاع وخرّبوا معدات عسكرية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

طالع بالأسماء.. داخلية غزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

صور: البدء بمرحلة التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بخانيونس

صور: البدء بمرحلة التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بخانيونس

النائب العام بغزة يبحث مع وكيل وزارة النقل والمواصلات القضايا المشتركة

النائب العام بغزة يبحث مع وكيل وزارة النقل والمواصلات القضايا المشتركة

عودة: نتنياهو يخشى الصوت العربي بالانتخابات وإسقاط حكومته ستكون طعنة لـ(صفقة القرن)

عودة: نتنياهو يخشى الصوت العربي بالانتخابات وإسقاط حكومته ستكون طعنة لـ(صفقة القرن)

منوعات

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

شاهد.. فيفي عبده تحتضن أحمد عدوية

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:&#34;البنت عاقة والأب أعق منها&#34;

فيديو لحلا الترك مع والدها يثير الجدل.. والجمهور:"البنت عاقة والأب أعق منها"

هل تذكرون الممثلة التركية &#34;نور&#34;؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

هل تذكرون الممثلة التركية "نور"؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

إعلامية لبنانية شهيرة تعلن تجميد بويضاتها

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

أيقونة جمال.. آيشواريا راي تخضع لجلسة تصوير ساحرة

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

شكران مرتجى تروي تفاصيل علاقتها بباسم ياخور وسبب بكائهما عند اللقاء

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

جورج وسوف ينشر صورته برفقة أولاده.. فماذا تمنى؟

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: &#34;كل حياتي&#34;

رانيا يوسف تنشر صور جديدة مع ابنتيها: "كل حياتي"

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

شاهد: سيرين عبدالنور تهدي جمهورها قبلة قبل النوم

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: &#34;افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور&#34;

علا الفارس للشامتين بـ فجر السعيد: "افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور"

عربي

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

سطو مسلح على مقر شركة نفط ليبية حكومية في طرابلس

وزير إسرائيلي: الجولة المقبلة بغزة ستكون شاملة ونقطة تحول

وزير إسرائيلي: الجولة المقبلة بغزة ستكون شاملة ونقطة تحول

في خطوة تصعيدية جديدة.. معلمو الأردن ييدؤون إضراباً مفتوحاً اليوم

في خطوة تصعيدية جديدة.. معلمو الأردن ييدؤون إضراباً مفتوحاً اليوم