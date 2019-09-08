حكومة نتنياهو تُصادق على القانون الخاص بنصب الكاميرات بمراكز الاقتراع

الحكومة الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

صادق مجلس الوزراء في حكومة الاحتلال، بالإجماع، على القانون الخاص بنصب كاميرات المراقبة في مراكز الاقتراع، لانتخابات (كنيست) الـ 22.



يأتي ذلك، بالرغم من معارضة ما يسمى المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت على نص هذا القانون.



وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد قال: إن الوسيلة الأمثل للحفاظ على نزاهة الانتخابات العامة وشفافيتها هي نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع.



وأشار نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إلى أن نزاهة الانتخابات، تعتبر إحدى دعائم الديمقراطية، وفق تعبيره.



ويلقى موضوع نصب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقررة في 17 من الشهر الجاري، ردود فعل رافضة من قبل مختلفة الأحزاب الإسرائيلية، باستثناء حزب (الليكود) الحاكم.