شؤون فلسطينية

البنك الوطني يُطلق نشرة تحليلية أسبوعية لتقلبات أسعار صرف العملات

البنك الوطني يُطلق نشرة تحليلية أسبوعية لتقلبات أسعار صرف العملات
رام الله - دنيا الوطن
أطلق البنك الوطني، اليوم، أولى نشراته التحليلية لتقلبات أسعار صرف العملات، والتي سيدأب على إصدارها بشكل دوري صباح يوم الأحد من كل أسبوع، حيث ستتضمن النشرة تحليلات فنية مبنية على دراسة سلوك الأسعار وخرائط تقلباتها وبالاعتماد على تحليلات أهم البنوك العالمية بالخصوص. وتعد هذه النشرة الأولى من نوعها من حيث المحتوى بين البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني، والتي يهدف البنك من خلالها الى تقديم قراءات تحليلية لتوجهات الأسواق المالية العالمية كمشورة لعملائه لاتخاذ القرارات الأكثر صوابا عند بيع أو شراء العملات والمعادن والأسهم.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام البنك الوطني، أحمد الحاج حسن إن لدى البنك الوطني كادرا ذو خبرة ومعرفة جيدة جدا في تحليل تقلبات أسعار صرف العملات، والتي تكون نسبة الخطأ فيها ضئيلة جدا حيث انها مبنية على تحليلات فنية (Technical Analysis) ودراسة سلوك الأسعار على مدار الأعوام إضافة الى ربطها مع مجريات الأحداث السياسية التي تدور في العالم وتأثيرها على أسعار الصرف، ولأهمية هذه التحليلات قررنا مشاركتها مجانا مع قائمة عملائنا والشركات والتجار الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية بشكل مستمر. وأضاف الحاج حسن، ان البنك الوطني يسعى دائما الى تقديم المعلومات والتوعية اللازمة في كافة مجالات العمل المصرفي، كجزء من مسؤوليته تجاه المجتمع للمساهمة في خلق وعي مصرفي بين فئاته باختلافها.

ومن الجدير ذكره، أن النشرة يتم تحميلها أسبوعيا على موقع البنك الالكتروني www.tnb.ps  وارسالها عبر البريد الالكتروني الى مجموعة من الشركات والعملاء، ويستطيع التجار ورجال الأعمال المهتمون الحصول عليها من خلال الاشتراك المجاني عبر الموقع. 

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