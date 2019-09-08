موقع إسرائيلي: ثلاثة فلسطينيين تسللوا عبر السياج من القطاع وخرّبوا معدات عسكرية





وأضاف: أن الفلسطينيين قاموا بتخريب معدات عسكرية، ثم انسحبوا إلى القطاع.





وكانت طائرات الاحتلال، شنت الليلة الماضية، غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك رداً على إرسال طائرة مسيرة ألقت عبوة ناسفة عند السياج، استهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش رصدت ثلاثة فلسطينيين، تسللوا عبر السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة.