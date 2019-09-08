صحيفة إسرائيلية: الجيش اعتقل مستوطناً هدد بالتسلل لقطاع غزة

اعتقلت قوات الجيش الإسرئيلي، ظهر اليوم الأحد، المستوطن الذي هدد بالتسلل إلى قطاع غزة.



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قالت إن الجيش الإسرائيلي، يبحث عن مستوطن هدّد بالتسلل إلى غزة من جهة شمال القطاع.



وقالت الصحيفة: "شمال قطاع غزة مقابل (نتيف هعسراه)، قوات كبيرة من الجيش، تجوب المنطقة بعد تلقي رسالة مفادها أن إسرائيلياً، يحاول عبور الحدود إلى غزة".



وأضاف: أن الشرطة الإسرائيلية، تقول: إن مستوطناً يُهدد بالتسلل إلى قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن