عربي

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن

السعودية والإمارات تُصدران بياناً مُشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره الإماراتي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كلٌ من السعودية والإمارات، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً بشأن الأوضاع في اليمن.

وشدّدت الدولتان في البيان، الذي نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية، على ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة، والانقسام في اليمن.

كما رحبت الدولتان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وأكدتا أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات.

كما أكد البيان، استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر "المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية" في اليمن.

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