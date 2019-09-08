طالع بالأسماء.. داخلية غزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين





وقالت الوزارة في بيان مقتضب: إن الحافلات: المتبقية هي الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (100) من كشف (9/8).





وشدّد على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيراً إلى أهمية التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.





وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين.