صور: البدء بمرحلة التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بخانيونس





رام الله - دنيا الوطنتم إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمحافظة خانيونس، بتقنية متقدمة حسب المعايير الدولية، وذلك باستخدام الحمأة المنشطة التي من خلالها تستطيع المحطة معالجة 9 ملايين متر مكعب سنوياً ( في المرحلة الاولى) و16 مليون متر مكعب سنوياً في نهاية المرحلة الثانية، صالحة لترشيحها للمياه الجوفية، ومن ثم إعادة استخدامها في الزراعة.وبتمويل قدره حوالي (57) مليون دولار نجحت الـ (UNDP) بتوفيره من عدة جهات ممولة منها (14.8) مليون دولار من الحكومة اليابانية و(42) مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي (بتمويل من صندوق التنمية الكويتي) و(1.1) مليون دولار من الـ (UNDP)، وتعاون وتضافر جهود جميع المؤسسات المعنية الـ (UNDP) كجهة منفذة، ومصلحة مياه بلديات الساحل، كجهة إشراف وتشغيل، بالتنسيق والتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية وبلدية خانيونس، ووزارة الحكم المحلي، وقد تم بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع دون تأخير.من جانبه، صرح م. يحيى أبو عبيد مستشار مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل لشؤون الصرف الصحي، ومدير مشروع محطة معالجة خانيونس، أنه تم إنشاء المرحلة الأولى لمحطة المعالجة بسعة 26,600 متر مكعب يومياً لخدمة سكان محافظة خانيونس كمرحلة أولى، وكذلك تم إنشاء نظام للترشيح وخط أنابيب لتصريف المياه المعالجة وللطوارئ، فيما سيتم بناء المرحلة الثانية في حال توفر التمويل اللازم لها؛ لتصبح المحطة قادرة على معالجة حوالي 45,000 متر مكعب يومياً حتى عام 2025،وأضاف أبو عبيد، أن المشروع الحالي اشتمل على بناء مبنى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقرب من صوفا وتم إنجازه بنسبة 95%، وإنشاء أحواض لترشيح مياه الصرف الصحي المعالجة بالفخاري، وتم إنجازه بنسبة 97%، وإنشاء خط ناقل لمياه الصرف الصحي المعالجة من المحطة الرئيسية حتى أحواض الترشيح، وتم إنجازه بنسبة 99%، وخط ناقل لمياه الصرف الصحي من أحواض الترشيح للبحر (خط الطوارئ) تم إنجازه بنسبة 45%، وإنشاء خط لتوصيل التيار الكهربائي من شارع صلاح الدين، حتى محطة المعالجة بالفخاري، وتم إنجازه بنسبة 98%.وأشار إلى أن تنفيذ المشروع تم بالتعاقد مع مقاول دولي ومقاولين محليين؛ لتنفيذ مختلف مكونات المشروع، غير أنه وبسبب تقنية المشروع وطبيعة العمل المعقدة فيه، تم التعاقد مع شركة استشارية هندسية دولية مختصة لتعمل بالشراكة مع شركة استشارية هندسية محلية، وذلك للإشراف على تنفيذ المشروع وتشغيله لمدة عام.ونوه أبو عبيد إلى أن معظم أجزاء المشروع تقريباً في المراحل النهائية للتسليم والتشغيل، وتم البدء بالتشغيل التجريبي للمحطة يوم الخميس الموافق 5 أيول/ سبتمبر 2019، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الفعلي لمحطة المعالجة منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مشيراً إلى وجود تأخير في توريد أنابيب خط الطوارئ لصعوبة إجراءات دخول المواد للقطاع، ومن المتوقع إتمام تنفيذه قبل نهاية العام، علماً بأن خط الطوارئ، سينقل مياه الصرف الصحي المعالجة من أحواض الترشيح للبحر، مع إمكانية استغلال هذ الخط لاستخدام المياه المعالجة للري بالمحررات.