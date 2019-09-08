شؤون فلسطينية

نتنياهو يُعلّق على قصف أهداف بقطاع غزة الليلة الماضية

نتنياهو يُعلّق على قصف أهداف بقطاع غزة الليلة الماضية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، على قصف طيران الاحتلال لأهداف في قطاع غزة، الليلة الماضية.

وقال نتنياهو، عبر (تويتر): "إننا نتحرك بحزم ضد أي محاولة للاعتداء على مواطنينا أو على جنودنا، وكما أثبتنا الليلة الماضية مجددًا، لن نسمح بأي محاولة للاعتداء علينا، وسنحافظ على أمن إسرائيل" .

‏وأضاف نتنياهو: "بهذه المناسبة ألتمس التعبير مجددًا عن تقديري لوقوف سكان الغلاف والجنوب الصامد، بحيث أنهم يفسحون لنا المجال لكي نحارب أعداءنا على النحو الصحيح"، وفق تعبيره.

يذكر، أن طائرات إسرائيلية، قصفت الليلة الماضية عدة أهداف في قطاع غزة، كما قصفت أمس ظهراً عدداً من الأهدف في القطاع.

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