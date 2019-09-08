نتنياهو يُعلّق على قصف أهداف بقطاع غزة الليلة الماضية

رام الله - دنيا الوطن

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، على قصف طيران الاحتلال لأهداف في قطاع غزة، الليلة الماضية.





وقال نتنياهو، عبر (تويتر): "إننا نتحرك بحزم ضد أي محاولة للاعتداء على مواطنينا أو على جنودنا، وكما أثبتنا الليلة الماضية مجددًا، لن نسمح بأي محاولة للاعتداء علينا، وسنحافظ على أمن إسرائيل" .







يذكر، أن طائرات إسرائيلية، قصفت الليلة الماضية عدة أهداف في قطاع غزة، كما قصفت أمس ظهراً عدداً من الأهدف في القطاع.



‏وأضاف نتنياهو: "بهذه المناسبة ألتمس التعبير مجددًا عن تقديري لوقوف سكان الغلاف والجنوب الصامد، بحيث أنهم يفسحون لنا المجال لكي نحارب أعداءنا على النحو الصحيح"، وفق تعبيره.